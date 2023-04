Jovem morta à facada por causa de encontrão em bar de Albufeira

Um encontrão entre clientes do "Club Vida", um bar de Albufeira, esteve na origem do esfaqueamento mortal de uma jovem, de 19 anos, na madrugada do último domingo. A autora do homicídio, de 21 anos, foi posta em prisão preventiva, enquanto o dono da faca, um ano mais novo e também detido no domingo de manhã, foi libertado.

A suspeita do crime, Mariana Carrilho, e o dono da faca e seu namorado, José Oliveira, entraram naquele bar, na Rua da Vitória, ao início da madrugada de domingo. Antes disso, José Oliveira entregou à namorada a faca, com cerca de 9 centímetros de lâmina e cabo em madeira, para que ela a escondesse no interior da sua mala. Mas, receando uma eventual revista da mala pelos seguranças, Mariana Carrilho escondeu a arma branca junto à sua axila e entrou no "Club Vida".

No interior do bar estava também Núria Gomes, com uma amiga. Segundo os dados apurados até ao momento na investigação, eram 5 horas quando um encontrão entre Núria gerou uma azeda troca de palavras entre esta e outras duas mulheres. E, cerca de uma hora depois, Núria e a agora arguida também discutiram, pelo mesmo incidente.