Jovem intercetado com revólver e haxixe em Lisboa

Marta Lima Hoje às 12:24 Facebook

Twitter

Partilhar

A PSP deteve um jovem, de 18 anos, que tinha na sua posse haxixe e um revólver, com cinco munições, em Lisboa. A arma havia sido extraviada em fevereiro deste ano.

A detenção ocorreu na quarta-feira, na freguesia de Campo de Ourique, em Lisboa, no decorrer de uma operação de fiscalização de rotina, no Bairro Quinta do Loureiro, que, segundo a PSP, "é amplamente conotada com o tráfico e consumo de estupefacientes".

Os polícias inspecionaram um carro e viram que o passageiro levava uma bolsa ligeiramente aberta, onde descobriram um revólver do calibre 38, com cinco munições e ainda 11,04 doses de haxixe. Feitas algumas diligências, foi possível identificar o legítimo proprietário da arma e perceber que o mesmo a tinha extraviado em fevereiro deste ano.

PUB

O condutor do automóvel tinha 14,32 doses de haxixe e foi detido por posse de droga. Os dois indivíduos foram notificados para comparecer na Secção de Pequena Criminalidade de Lisboa, de forma a serem julgados em processo sumário.