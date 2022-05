Jovem leva três tiros mas consegue chegar à esquadra e pedir socorro

Um jovem foi baleado, ao final da noite de sexta-feira, numa rua do bairro do Casal da Boba, na Amadora. Com ferimentos causados por três tiros, deslocou-se até à esquadra de Casal de São Brás, localizada a poucos metros do local dos disparos, e pediu ajuda aos polícias. Contudo, recusou esclarecer as circunstâncias, os motivos e a autoria dos disparos. A Polícia Judiciária está a investigar o caso.

Segundo as informações recolhidas pelo JN, os factos tiveram ligar por volta das 23 horas de sexta-feira. Nesta altura, um homem, de 23 anos, foi baleado três vezes, quando estava numa rua do bairro Casal da Boba e sofreu ferimentos nas duas pernas e nas costas.

Apesar dos ferimentos, percorreu cerca de 200 metros até chegar à esquadra da PSP, onde entrou para pedir socorro. Foi imediatamente assistido e, já em situação estável, foi transportado para o Hospital Santa Maria, em Lisboa Ontem, continuava internado nesta unidade hospitalar.