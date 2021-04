Jovem mente em tribunal para libertar namorado agressor e sofre novas agressões 

Rogério Matos Hoje às 19:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma jovem de 22 anos mentiu ao Tribunal de Mafra num processo de violência doméstica contra o seu então namorado, rapper de profissão, para o libertar e, volvidos três meses, foi alvo de novas agressões.

A jovem apresentou queixa por violência doméstica na semana passada, na GNR de Quarteira, quando estava de férias com o agressor, mas num testemunho que fez nas redes sociais diz que perdeu a credibilidade perante as autoridades por já ter mentido em tribunal. No final do testemunho, disse ter sido ameaçada de morte pelo suspeito que viu as denúncias.

Neste testemunho, a jovem diz que perdoou o agressor quando este estava em prisão preventiva porque ele a convenceu com promessas de que as coisas iam mudar e que iriam ser felizes. Tinham vivido juntos na Malveira, em Mafra, entre setembro de 2019 e início de 2020. Após uma queixa por violência doméstica na GNR de Mafra, o agressor foi colocado em prisão preventiva, durante 11 meses, até ao julgamento.

Em tribunal, em janeiro passado, a jovem de 22 anos foi alvo de processo por falsos testemunhos, uma vez que o que disse na investigação não foi o que disse no julgamento.

O agressor foi libertado nesse dia e esta segunda-feira, volvidos três meses, a jovem diz que foi alvo de pelo menos dez agressões. "No dia do julgamento, menti em tribunal para conseguir a liberdade dele. Passado um mês fora da prisão voltou a agredir-me e agora, passados três meses, já me agrediu mais de dez vezes", pode-se ler no seu testemunho nas redes sociais.

A jovem partilhou imagens das agressões e até um vídeo, onde se pode ver a jovem no chão a ser agredida com três murros na cabeça. No final do testemunho, a vítima disse ter recebido chamadas telefónicas do agressor, que a ameaçou de morte perante as acusações e terá ainda dito que a matava antes de ser preso.