Jovem morre atropelada num passeio em Matosinhos. Condutor fugiu

Uma jovem com cerca de 30 anos morreu na quinta-feira em Matosinhos atropelada por um automobilista que se colocou em fuga.

"O condutor colocou-se em fuga, deixando a viatura no local", disse à Lusa fonte da PSP, que está a investigar as circunstâncias do acidente.

Segundo a PSP, a vítima "terá sido colhida no passeio".

O alerta às autoridades foi feito às 22.46 horas, referiu uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto.

Os bombeiros de Leixões e São Mamede de Infesta e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital Pedro Hispano acorreram ao local.