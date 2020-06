Jovem que agrediu outro com navalha em bar de Braga é acusado de tentativa de homicídio

JN/Agências Hoje às 15:54 Facebook

O Ministério Público acusou de homicídio qualificado, na forma tentada, um jovem que agrediu outro com uma navalha na esplanada de um bar na cidade de Braga, em novembro de 2019, anunciou esta segunda-feira a Procuradoria-Geral Distrital do Porto.

Em nota publicada na sua página na Internet, a procuradoria refere que o Ministério Público considerou indiciado que o arguido tentou golpear a vítima no peito, o que não conseguiu porque ela se defendeu com a mão e se afastou.

O arguido terá logrado, ainda assim, atingir a vítima no ombro esquerdo, antebraço esquerdo, mão direita e tórax, "só não lhe causando a morte por razões alheias à sua vontade".

Os factos remontam à madrugada de 30 de novembro e registaram-se na sequência de uma discussão que o arguido manteve com a vítima na esplanada de um bar na Praceta do Vilar, nas imediações da Universidade do Minho, em Braga.

O agressor, de 20 anos, só foi detido em janeiro deste ano, em Lisboa, onde se tinha escondido em casa de familiares. Está desde então em prisão preventiva.