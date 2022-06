Jovem que matou avó fica em prisão preventiva

Alexandre Panda e Madalena Ferreira Hoje às 20:28 Facebook

Joel Valentim, o homem que matou a avó na quarta-feira de manhã, na residência familiar, em São Martinho, Seia, foi colocado em prisão preventiva. Na véspera do crime, já tinha tentado asfixiar a familiar que o criou por esta lhe recusar dinheiro para vícios e por lhe dar um ultimato: ou arranjava trabalho ou era expulso de casa.

Homem foi detido pela PJ pela morte da avó Assunção Correia Foto: arquivo

O homem, que vivia com a avó por os pais estarem emigrados no Luxemburgo, tem uma personalidade conflituosa. Segundo os vizinhos e amigos da vítima, exigia dinheiro à familiar para comprar droga e bebidas alcoólicas. Também estaria pouco interessado em arranjar trabalho e, por isso, geravam-se muitas discussões entre Assunção Correia e o neto Joel. Recentemente, a mulher expulsou-o de casa para um colocar um anexo contíguo à vivenda. O ambiente de crispação foi crescendo até que, na quarta-feira de manhã, Dona São, como era conhecida, foi encontrada inanimada no chão da cozinha pelos bombeiros de Seia, alertados para uma suposta queda acidental. Mas a vítima tinha marcas de asfixia e ferimentos na cabeça e por isso os voluntários chamaram as autoridades.