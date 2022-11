Jovem queixa-se de tentativa de rapto em Braga

Uma jovem queixou-se de ter sido vítima de uma tentativa de rapto por um desconhecido, na freguesia de São Vicente, em Braga, no sábado passado. A própria queixosa confirmou ao JN o caso, que está a alarmar a população.

A denúncia só foi conhecida esta terça-feira, na sequência de um alerta nas redes sociais. "Um homem surgiu por trás, colocando-me a mão na nuca e quando me virei só o vi a mostrar uma pistola num saco de papel, dizendo-me que se tudo corresse bem eu estaria de volta no dia seguinte", contou a alegada vítima ao JN.

Ainda segundo a mesma fonte o agressor teria "cerca de 40 anos". "Só não queria que eu olhasse para a cara dele. Mandou-me guardar o telemóvel e para eu fazer de conta que estava tudo bem, como se fossemos namorados, mas eu, ainda não sei como, libertei-me dele, desatei a correr, atravessei a rua e refugiei-me dentro do Café Duarte".

PUB

A jovem telefonou para o 112 e rapidamente compareceu a PSP, com vários carros e agentes à civil, mas apesar de terem batido toda a zona envolvente, não deram com o suspeito, que terá fugido em direção ao Bairro da Misericórdia, nas traseiras do Estádio Municipal de Braga.</p>

O Comando Distrital de Braga da PSP não comenta a situação, mas o JN apurou que a Esquadra de Investigação Criminal está a trabalhar no caso.