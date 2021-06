Jovem raptada e violada durante uma semana consegue fugir e alertar GNR

Rogério Matos Hoje às 17:22 Facebook

Uma jovem com 20 anos foi violada pelo ex-padrasto em casa deste no Pinhal Novo, concelho de Palmela, durante uma semana.

A vítima foi atraída para a casa do violador no dia 11 de junho e só no dia 18, uma semana depois, conseguiu escapar e pedir ajuda à GNR, que alertou a PJ de Setúbal. O suspeito, de 52 anos, com cadastro pelo mesmo tipo de crimes, foi detido e está já em prisão preventiva.

A investigação da Polícia Judiciária de Setúbal apurou que o homem se aproveitou da relação de proximidade com a vítima, com quem já partilhou teto, atraindo-a para a sua casa. A vítima, com um aparente défice cognitivo, foi submetida ao longo de uma semana a diversas práticas sexuais e foi violada várias vezes.

O agressor passou a controlar todos os movimentos da vítima, impedindo-a de se ausentar sozinha da habitação, mas volvida uma semana, a jovem conseguiu escapar e pedir ajuda à GNR. O homem não tem profissão conhecida e já esteve preso, entre 1997 e 2012, por crimes de rapto e violação.

Além dos vários antecedentes criminais, o suspeito já foi declarado contumaz em vários inquéritos nos quais é suspeito. Estava impedido de renovar documentos ou celebrar quaisquer contratos oficiais, seja de arrendamento ou compras de carro, por não comparecer nas autoridades judiciais para prestar declarações no âmbito dos inquéritos nos quais é suspeito.

O homem foi presente a tribunal para aplicação de medidas de coação e ficou em prisão preventiva. Está indiciado por crimes de violação agravados.