Jovem suspeito de matar com garrafa partida homem que tropeçou na namorada

Orlando, de 53 anos, terá sido atingido com uma garrafa partida no pescoço, num bairro de Loures, e chegou já cadáver ao hospital. Polícia Judiciária está a investigar.

Um homem, de 53 anos, morreu, na madrugada deste sábado, depois de ter sido, segundo testemunhas, atingido no pescoço com uma garrafa partida, no bairro da Quinta da Fonte, na Apelação, Loures. O presumível agressor tem entre 20 e 25 anos e terá atacado Orlando, trabalhador da construção civil, após este ter tropeçado na sua namorada.

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar o caso, desconhecendo-se, até ao final da tarde deste sábado, a detenção de qualquer pessoa.