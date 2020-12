Jovens acusados de espalhar terror em aldeias serranas

Carlos Rui Abreu Hoje às 20:06 Facebook

O Ministério Público acaba de deduzir acusação contra os três jovens que, durante cerca de cinco meses, em 2019, espalharam o terror nas pequenas aldeias serranas de Samão e Gondiães, em Cabeceiras de Basto.

Os arguidos, perto dos 20 anos, dedicavam-se a assaltar casas de emigrantes ausentes do país, mas não só. A Procuradoria Distrital do Porto reporta que os arguidos também fizeram um assalto à residência de uma idosa que vivia sozinha, "certos de que a mesma não lhes poderia opor resistência". Terão usado um escadote para entrar por uma janela, "abordaram a ofendida, ameaçando-a com um objeto semelhante a uma pistola, e levaram o ouro que trazia consigo e o dinheiro que tinha em casa".

Um dos jovens, de 17 anos, está acusado de seis crimes de furto qualificado (um apenas na forma tentada), um crime de roubo qualificado, um crime de dano e outro de introdução em lugar vedado ao público. No que respeita aos restantes dois arguidos, um deles está acusado da prática de um crime de furto qualificado e outro de roubo qualificado. O terceiro arguido responde por um ilícito de roubo na forma qualificada.

Em causa estão sete assaltos a residências entre janeiro e maio de 2009, em que todos eles participaram de forma direta ou indireta. O JN sabe que estes jovens também consumiam estupefacientes, vício que sustentavam com o produto dos assaltos. Por se tratar de uma zona já muito despovoada e envelhecida, esta onda de assaltos provocou um grande alarme social.