Jovens agressores de Olhão escolhiam vítimas: imigrantes e sem-abrigo

Estudantes, residentes em Olhão e inseridos na comunidade. Este é o perfil dos onze jovens suspeitos de, pelo menos, oito crimes de roubos e agressões, só em janeiro. São oito rapazes e três raparigas, portugueses, e têm entre 14 e 16 anos. Os três mais velhos e "mais ativos e violentos" foram detidos e os restantes identificados, esta segunda-feira, pela PSP.

Estão indiciados por cinco crimes de roubo, quatro de ofensa à integridade física qualificada e um de dano com violência. Uma das vítimas foi um cidadão nepalês, filmado a ser brutalmente agredido. Entre as vítimas há também um sem-abrigo, que a PSP tenta identificar, e um jovem brasileiro, de 16 anos, atraído por uma rapariga a uma emboscada.

Os jovens atuavam, com violência gratuita, para se afirmarem nas ruas de Olhão, acredita a PSP. Comunicavam num grupo fechado do Instagram, com o nome "8700" (o código postal de Olhão). Combinavam dias, horas e locais para se reunirem e partilhavam fotografias e vídeos com o resultado dos roubos.