Jovens apanhados com droga perto do Santuário do Sameiro em Braga

Joaquim Gomes Hoje às 15:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Dois jovens foram apanhados pela GNR, com droga, nas imediações do Parque de Lazer e de Merendas de Sobreposta, perto do Santuário do Sameiro, em Braga, num grupo com outros jovens.

Uma patrulha do Posto Territorial da GNR do Sameiro desconfiou dos jovens, tendo-os revistado e encontrando haxixe suficiente para uma centena de doses individuais. Um dos suspeitos, com 18 anos, residente em Sobreposta, foi indiciado por crime de tráfico de droga, enquanto o outro, com 20 anos, residente na freguesia vizinha de Pedralva, em Braga, tinha meia dúzia de doses, também de haxixe em resina.

Aos suspeitos foram apreendidos cerca de 200 euros e um telemóvel. O caso foi encaminhado para o Ministério Público da Comarca de Braga, bem como para a Comissão de Dissuasão da Toxicodependência de Braga, a fim de tramitar os respetivos processos.