Jovens assaltam loja de telemóveis e agridem proprietário a murro e pontapé

Um grupo de cinco homens assaltou uma loja de telemóveis no Barreiro e agrediu o proprietário a murro e pontapé.

O caso ocorreu na tarde da passada sexta-feira, pelas 18.30 horas, em Santo António da Charneca, no Barreiro.

O grupo colocou-se em fuga a pé com 500 euros e um telemóvel no valor de 300 euros. A vítima não necessitou de tratamento hospitalar.

Dois dos suspeitos, com 20 e 23 anos foram intercetados pela GNR ainda na posse do telemóvel e constituídos arguidos. A operação contou com o Destacamento de Intervenção de Setúbal, que se deslocou ao local após ser dado o alerta.

Ainda com os militares no terreno, foi dado o alerta para dois suspeitos que estariam na via pública, na mesma freguesia do concelho do Barreiro, com armas de fogo.

Após a interceção dos suspeitos do roubo, os militares do Destacamento de Intervenção de Setúbal e a GNR de Santo António da Charneca deslocaram-se ao local e identificaram um dos suspeitos, com 30 anos, no momento em que este tentava esconder as armas por baixo de uma viatura, para as quais não tinha licença de uso e porte.

Foram apreendidas duas armas de fogo, uma espingarda carabina calibre 7,62 e uma espingarda caçadeira de cano duplo sobreposto calibre 12. O suspeito foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial do Barreiro.