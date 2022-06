Jovens de 14 e 17 anos detidos após assalto com arma branca em Carcavelos

Reis Pinto Hoje às 15:09 Facebook

Dois jovens, de 14 e 17 anos, foram detidos pela PSP, na estação da CP de Carcavelos, depois de terem agredido, ameaçado com uma faca e assaltado duas pessoas.

Os presumíveis assaltantes foram detidos, na segunda-feira, cerca das 15 horas, por agentes da Divisão Policial de Cascais. Após o alerta, os polícias rapidamente chegaram à estação de Carcavelos.

Ali recolheram as informações necessárias sobre os suspeitos junto de testemunhas e intercetaram nas imediações dois jovens que correspondiam às características fornecidas. Na sua posse, os jovens tinham um telemóvel cuja proveniência não souberam justificar.

"Efetuadas diligências e após comparência das duas vítimas na Esquadra de Carcavelos, foi possível apurar que o roubo foi perpetrado com recurso à força física e com ameaça de uso de arma branca, do qual resultou o prejuízo patrimonial de um telemóvel, que estava na posse dos suspeitos", refere a PSP, em nota divulgada esta quinta-feira.

Por ordem do Procurador Adjunto de Turno do Tribunal de Lisboa Oeste - Cascais, os detidos foram "restituídos à liberdade e entregues aos seus tutores legais, após interrogados na comparência do seu defensor, sendo posteriormente notificados para serem ouvidos em primeiro interrogatório judicial", conclui o comunicado.