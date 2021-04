Jovens detidos no Seixal por roubos violentos a estudantes em Lisboa 

Rogério Matos Hoje às 18:02 Facebook

Três jovens com cerca de 20 anos foram detidos pela PSP em Fernão Ferro, Seixal, por roubos violentos a estudantes junto do Instituto Superior Técnico, em Lisboa. Estão em prisão preventiva.

Os roubos ocorreram em outubro de 2020. Os suspeitos, que eram quatro, tendo um sido detido no dia do crime, abordaram um grupo de estudantes junto à universidade lisboeta para os roubar.

Quando uma das vítimas resistiu a entregar a mochila onde trazia o computador, os assaltantes tornaram-se violentos. Esta foi ameaçada com uma faca e quando tentou fugir, foi atacada no ombro. A faca perfurou o seu casaco na zona do ombro, embora não causou ferimentos.

Perante a fuga, as restantes vítimas foram ameaçadas e uma foi agredida a soco. Os assaltantes colocaram-se em fuga, mas um foi logo detido no dia do assalto. Ficou em prisão preventiva.

A PSP deteve agora os restantes três, residentes no Seixal e já com antecedentes do mesmo tipo de crime. Foram presentes a tribunal que lhes aplicou a medida de coação mais pesada, prisão preventiva.