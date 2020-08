Jovens detidos por tentativa de rapto de duas raparigas em Aljustrel

Teixeira Correia Hoje às 14:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Duas raparigas de 18 e 19 anos, foram este domingo à tarde alvo de uma tentativa de rapto por parte de dois jovens, de 23 e 24 anos, quando deixavam a localidade de Messejana, no concelho de Aljustrel, e se dirigiam para a sua residência em Lisboa. Os homens foram detidos pelos familiares e depois entregues à GNR.

As jovens estiveram com os pais a passar o dia na piscina do empreendimento da Quinta da Cerca, depois de uns dias de férias em Garvão, concelho de Ourique, e deixaram o local antes dos familiares.

Os dois homens de nacionalidade ucraniana controlaram os movimentos das raparigas e depois destas deixarem Messejana, em direção a Aljustrel pela EN263, para apanhar a A2, ultrapassaram o carro das jovens e atravessaram a viatura na estrada, com o objetivo de as retirar para o exterior.

As duas raparigas fecharam os vidros, trancaram as portas, conseguiram fazer inversão de marcha e regressar ao empreendimento, tendo uma delas avisado os familiares do que se estava a passar.

Já preparados, os familiares e os populares que estavam no local fecharam o portão, e detiveram os dois suspeitos, tendo depois alertado a GNR do posto de Aljustrel, que se deslocou ao local e os deteve.

Junto da população de Messejana, o JN apurou que antes de terem sido entregues à Guarda, os dois homens, que trabalham em propriedades agrícolas, terão sido alvo da ira de familiares das raparigas e de populares. A viatura dos dois homens também sofreu alguns danos.

Os dois detidos foram conduzidos ao posto da GNR de Aljustrel onde foram identificados e constituídos arguidos. Mais tarde foram libertados por indicação do Ministério Público de Ourique, para onde foram remetidos os autos.