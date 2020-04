Jovens em confinamento passavam os dias a consumir droga

Roberto Bessa Moreira Hoje às 18:56 Facebook

Seis amigos isolaram-se numa casa de praia desde que o estado de emergência foi decretado. Droga consumida na habitação era fornecida por dois traficantes detidos pela GNR.

Após ter sido decretado o estado de emergência, seis jovens, residentes no Porto, refugiaram-se numa casa de praia, em Vila Chã, concelho de Vila do Conde, onde passavam os dias em festa e a consumir drogas. O haxixe e a canábis eram fornecidos por dois traficantes, um dos quais com apenas 17 anos, que, na passada sexta-feira, foram detidos pela GNR a entregar produto estupefaciente ao grupo de amigos.

Os seis rapazes têm entre 17 e os 20 anos e mantêm residência habitual na cidade do Porto. Porém, quando foi imposto o confinamento devido à pandemia da Covid-19, todos decidiram mudar-se para uma habitação localizada junto à praia de Vila Chã. E é aí que passam os dias, quase sempre em festa e a consumir drogas. O barulho provocado pelo grupo de amigos chamou a atenção dos vizinhos, que acabaram por denunciar o caso à GNR.

Depois de confirmarem os relatos dos moradores, os militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Matosinhos montaram uma operação para identificar os fornecedores da droga aos jovens. Ao longo do último mês, os guardas do NIC mantiveram a casa de praia sob vigilância e, na passada sexta-feira, apanharam dois traficantes a fornecer haxixe e canábis aos amigos. Um dos traficantes tem 21 anos, residência na Senhora da Hora, concelho de Matosinhos, e antecedentes criminais por tráfico de droga. Também o rapaz de 17 anos, natural de Vila de Conde, detido na mesma ocasião já tinha sido detido pelo NIC de Matosinhos pelo mesmo crime. Ambos estavam na posse de 69 doses de haxixe, duas doses de cannabis, uma balança de precisão e 90 euros em dinheiro.

Os dos detidos foram constituídos arguidos e, posteriormente, libertados, à espera da conclusão do processo em curso no Tribunal Judicial de Vila do Conde.