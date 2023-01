Jovens em gangues veem violência como "sentido único na vida"

Rogério Matos com António Soares Hoje às 09:14 Facebook

Quatro homicídios num ano em guerras de grupos de "drill". Música e série violentas inspiram. Referenciados 700 jovens na Grande Lisboa.

Quatro jovens foram mortos no ano passado, na Grande Lisboa, em confrontos e ajustes de contas entre grupos juvenis, numa onda de violência que só no outono começou a abrandar. Copiam comportamentos inspirados nas redes sociais e em séries da televisão para se afirmarem, mas o que os move é sobretudo o "drill", um estilo musical que glorifica os confrontos violentos entre grupos rivais. A Polícia Judiciária (PJ) está a monitorizar 27 destes grupos, envolvendo cerca de 700 jovens, apenas na Grande Lisboa. Para muitos, defendem especialistas, "a violência traz o sentido único na vida".

"Marcelo chinada na chest, 3 na barriga puto eliminado", é a letra da música dos PKA 45, um grupo de "drill" de Queluz que tinha um desafio pendente ("beef") com o grupo MDM, de Chelas. Marcelo Correia, 16 anos, foi morto com três facadas na estação da Reboleira, em 2020, numa luta entre estes dois grupos. Nas suas músicas, gabam-se das mortes, de cara tapada. "No face, no case" (sem cara não há processo), apregoam, e até identificam próximas vítimas.