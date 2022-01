Jovens incendiaram moinho em Albufeira e causaram prejuízo de 150 mil euros

Marisa Rodrigues Hoje às 09:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Três jovens, com idades entre os 21 e os 22 anos, foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ) do Sul por suspeitas do incêndio que destruiu o Moinho do Cerro de Malpique, em Albufeira, em novembro do ano passado.

O incêndio ocorreu na madrugada de 4 de novembro de 2021 e causou prejuízos superiores a 150 mil euros. O alerta para o fogo foi dado às 5.36 horas e no local estiveram 13 operacionais, apoiados por sete viaturas. Não houve feridos a registar.

A PJ foi acionada e investigou as causas, tendo apurado que houve mão criminosa.

O Moinho do Cerro do Malpique foi inaugurado em agosto de 2017, depois de obras de reabilitação e estava aberto ao público. O projeto de recuperação do moinho e da zona envolvente custou cerca de 144 mil euros à Câmara Municipal de Albufeira e recorreu a técnicas tradicionais e à construção, de raiz, de um engenho, que permitiu recuperar a sua função original: a moagem de cereais através da força motriz do vento.