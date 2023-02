Jovens namorados alvo de agressões homofóbicas em bar

T.R.A. Hoje às 10:55 Facebook

Um grupo de jovens queixa-se de que foi agredido na madrugada de sábado, num bar na baixa do Porto, apenas pelo facto de serem homossexuais. Os ofendidos denunciam que, em vez de os ajudarem, os seguranças expulsaram-nos para a rua onde viriam a ser novamente agredidos.

Segundo o relato de Manuel Oliveira, um dos agredidos, tudo terá tido início na casa de banho do bar Maus Hábitos. Manuel começou a ser alvo de insultos homofóbicos por parte de outras pessoas e respondeu-lhes que se não estavam bem, que se fossem embora. À saída da casa de banho, Manuel, o namorado e os amigos começaram a ser agredidos e a ser empurrados para o chão.

Ainda segundo o mesmo testemunho, os seguranças tiveram "um comportamento lastimável". Mesmo depois de terem explicado a situação, o grupo agredido é que foi expulso, com a desculpa de que seria para a sua própria segurança. Já na rua de Passos Manuel, enquanto Manuel e os amigos esperavam pelo transporte, os agressores também saíram.

Houve novamente confrontos, sempre por iniciativa do outro grupo, frisam. Manuel foi "espancado", acabou por sangrar do nariz e teve de se deitar no chão. Enquanto estava a recuperar, um dos seguranças aproximou-se dele e disse-lhe: "eu tinha avisado; era melhor terem-se ido embora".

"Houve um sentimento de que vocês é que provocaram isto", denuncia Manuel, garantindo que irá apresentar queixa e irá até às últimas consequências pois foi "um caso nítido e puro de homofobia. É lastimável como é que isto continua a acontecer. Estamos em 2023".

Bar promete averiguar incidentes

O bar Maus Hábitos já reagiu através de uma publicação no Instagram. "Devido a relatos que circulam nas redes sociais, iremos averiguar os incidentes ocorridos envolvendo alguns elementos da equipa do Maus Hábitos. Realçamos que somos um espaço plural, onde a diversidade e o conforto de tod@s são pontos inegociáveis, não havendo espaço para manifestações de racismo, machismo, homofobia e/ou qualquer forma de preconceito", lê-se no comunicado do bar.