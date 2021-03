Jovens presos por matarem colega em "jogo de morte"

António Soares e Rogério Matos Hoje às 16:40 Facebook

PJ deteve dois suspeitos de assassinar rapaz institucionalizado por asfixia e atirar corpo a um poço, em Palmela. Têm 16 e 17 anos.

Lucas Miranda, de 15 anos, morreu durante o que terá sido um "jogo de morte" entre rapazes, ao que tudo indica por asfixia, numa espécie de prova de resistência e coragem. A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois jovens, de 16 e 17 anos, que, tal como Lucas, estavam institucionalizados no Centro Jovem Tabor, em Palmela. Terão depois atirado o corpo embrulhado num lençol para um poço seco, situado perto. Por isso, para além do crime de homicídio, são suspeitos também do de profanação de cadáver.