Jovens que roubaram taxistas com violência condenados a penas suspensas

O Tribunal de Braga condenou, a penas suspensas, seis jovens, dois deles estrangeiros, com idades entre os 16 e os 20 anos, pelo crime de roubo, por terem assaltado em novembro de 2021, dois taxistas em Vila Verde.

O coletivo de juízes, e atendendo a que os arguidos são delinquentes primários, sentenciou-os a penas entre os dois anos de prisão e os 170 dias de multa. Todas elas suspensas. E ficaram obrigados a indemnizar as vítimas, pagando dois mil euros a uma e 1.800 a outra.

O primeiro assalto deu-se no dia 20 à noite. Após contacto telefónico, o taxista Pedro Pereira foi à Avenida do Cávado, junto à GNR de Prado. Aí, os arguidos Adolfo, Mariano, Mohamad e Waleed entraram no veículo e foram indicando o percurso, até chegarem ao cruzamento entre a Rua de São José com a Rua de Monte de Cima, em Cabanelas. Após a imobilização do veículo, Mariano, que se encontrava atrás do condutor, segurou o taxista pelo pescoço, mediante a aplicação de um golpe denominado "mata leão", tendo-lhe os restantes arguidos dado diversos socos na cabeça, exigindo-lhe dinheiro.