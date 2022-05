Jovens que sequestraram homem em Ílhavo libertados

JN Ontem às 23:19 Facebook

Os quatro jovens, dois rapazes e duas raparigas entre os 16 e os 23 anos, que sequestraram e agrediram Fábio Roque, de 29 anos, já foram ouvidos por um juiz. Os quatro foram libertados e as menores vão regressar à instituição. O grupo terá de se apresentar à GNR e está proibido de contactar a vítima.

A GNR recebeu uma denúncia que dava conta do sequestro de um homem, de 29 anos, na Gafanha do Carmo, Ílhavo, onde este tinha sido agredido e colocado dentro da bagageira de um carro. Após as diligências policiais, os militares da Guarda localizaram o carro na A2, em Grândola, e perseguiram-no até Ourique, já no distrito de Beja, onde foi intercetado com a colaboração de diversos comandos da GNR.

Fábio, devido aos ferimentos, foi assistido no Hospital de Santiago do Cacém, antes de regressar a casa, onde vive com os pais.

Segundo o JN apurou, os dois sequestradores do sexo masculino - um a residir na Gafanha do Carmo e outro na da Encarnação - já estavam referenciados pelas autoridades locais, há vários anos, por furtos e roubos.