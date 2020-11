Jovens vítimas de vingança sexual nas redes unem-se para levar casos à Justiça

Sofia Marvão Hoje às 09:10 Facebook

Jovens são surpreendidas com divulgação de fotografias suas em grupos públicos, prática que se agudizou com o confinamento. Advogado do Porto prepara ação conjunta contra plataformas.

Com o mundo fechado em casa, a partilha na Internet de imagens pornográficas ou eróticas privadas multiplicou-se e ganhou espaço em grupos virtuais de redes como o WhatsApp ou o Telegram, que potenciam o assédio e a "pornografia de vingança". As vítimas, que sofreram muitas vezes em silêncio por medo e vergonha, ganham agora coragem para denunciar o ataque e querem recorrer à Justiça.