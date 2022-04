Judiciária apanha diretor e massagista por doping na W52

António Soares, José Pedro Gomes e Sara Gerivaz Hoje às 09:39 Facebook

Mais de uma dezena de arguidos, entre atletas, técnicos e dirigentes, em operação que apreendeu substâncias proibidas e instrumentos para as administrar aos ciclistas.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve o diretor desportivo e o massagista da equipa de ciclismo W52-F. C. Porto, suspeitos de crimes relacionados com a utilização de produtos e equipamentos na dopagem de atletas. Além da detenção de Nuno Ribeiro e José Gonçalves, a PJ constituiu arguidos mais cerca de uma dezena de atletas e pessoal técnico ligado à equipa, que já nem chegou a participar na terceira etapa do Grande Prémio de Ciclismo O Jogo.

Nuno Ribeiro foi detido no Hotel Turismo de Trancoso e foi o próprio a informar a organização de que a equipa, umas das favoritas a vencer a prova, não iria alinhar. Na altura, já estavam no terreno 120 inspetores e vários procuradores da República que davam cumprimento a dezenas de mandados de busca, do Norte ao Sul do país, em instalações da W52 e em casa de dirigentes, pessoal técnico e atletas. O segundo detido é José Rodrigues que, além de massagista da W52, é também diretor desportivo da equipa de ciclismo Fortunna Maia, esta alheia ao caso.