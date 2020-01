Judiciária apreendeu no alto mar veleiro com 1820 quilos de cocaína

Hoje às 09:42 Facebook

A Polícia Judiciária intercetou, em pleno oceano Atlântico, um veleiro que transportava 1820 quilos de cocaína. Durante a operação, que teve o apoio da Marinha e da Força Aérea, foram detidos dois cidadãos estrangeiros, de 51 e 53 anos.

No decurso da operação, designada por "Operação Glória", inspetores da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes localizaram e intercetaram, em pleno Oceano Atlântico, num "quadro de grande adversidade meteorológica, uma embarcação do tipo veleiro que estava a ser utilizada para o transporte de 1820 quilos de cocaína", refere a PJ.

Em comunicado, a Judiciária sublinha que a operação, realizada no âmbito de uma investigação iniciada na sequência de troca de informação no Maritime Analysis and Operations Centre - Narcotics (MAOC-N), com sede em Lisboa, contou também com o apoio da Polícia Federal do Brasil, da Direction Nationale du Reiseignement et des Enquêtes Douaniers das Alfândegas Francesas, da National Crime Agency do Reino Unido, da Drug Enforcement Administration dos E.U.A e da Unidad de Drogas y Crimen Organizado do Cuerpo Nacional de Policia de Espanha.

Os dois homens irão ser apresentados, esta segunda-feira, à autoridade judicial competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.