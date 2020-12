Judiciária capturou casal que andava fugido há oito anos

Reis Pinto Hoje às 14:46 Facebook

Um casal, que se encontrava em fuga desde 2012, foi agora detido, em Chaves, pela Polícia Judiciária. Têm para cumprir seis anos de prisão efetiva, mas no mês passado feriram três pessoas a tiro.

O casal, de 38 e 39 anos, feirantes de profissão, tinham pendentes mandados de detenção para cumprir seis anos pendentes mandados de detenção, para cumprimento de penas de seis anos de prisão.

Encontravam-se em fuga desde 2012, e, de acordo com a Judiciária, foram mudando de residência e de país ao longo dos anos, alternando entre cidades portuguesas e espanholas, e trocavam frequentemente de viatura. Também exibiam falsas identidades, tentando iludir as autoridades.

No dia 19 do mês passado o homem envolveu-se numa discussão à saída de um restaurante em Paços de Brandão e, munido de um revólver, atingiram a tiro três pessoas, que só por mero acaso não morreram, uma vez que foram atingidas em zonas vitais do corpo.

Foi a partir deste incidente que a PJ conseguiu localizar e deter o casal, que tinha na sua posse uma pistola de calibre 9mm e uma espingarda caçadeira.

Os detidos, com antecedentes criminais por detenção de arma proibida, furto qualificado, tráfico de armas, tráfico de estupefaciente e falsificação de documentos, foram conduzidos para a prisão.