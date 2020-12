Judiciária desmantelou gangue que assaltou carrinha de valores

RP Hoje às 16:35 Facebook

A Polícia Judiciária deteve, nos concelhos de Sintra, Seixal e Almada, três homens e três mulheres, com idades entre os 22 e os 43 anos, que, com uma arma de fogo, assaltaram, no mês passado, em Vila Nova de Poiares, Coimbra, uma carrinha de transporte de valores.

O assalto ocorreu no dia 9, junto a uma superfície comercial. Após roubar uma elevada quantia em dinheiro, o gangue fugiu num Mercedes, que tinham também roubado e que incendiaram pouco depois, fugindo em direção à Área Metropolitana de Lisboa em duas viaturas de apoio.

A operação, desenvolvida pela Diretoria do Centro da Polícia Judiciária, com a colaboração operacional da Unidade Nacional Contra Terrorismo e elementos da Esquadra de Investigação Criminal da PSP de Loures, permitiu apreender milhares de euros em dinheiro, gorros passa-montanhas, droga, walkie-talkies e dois automóveis.

Os detidos, três dos quais já referenciados pela prática de roubos com arma de fogo, ainda vão ser ouvidos em Tribunal para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.