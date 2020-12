Judiciária deteve dois homens que abusaram de menina em Lisboa

RP Hoje às 15:25 Facebook

A Polícia Judiciária deteve dois homens, com 40 e 32 anos, que terão abusado de uma menina, atualmente com 13 anos. Os abusos ocorreram no distrito de Lisboa.

A Judiciária apurou que o detido mais velho aproveitou, nos anos de 2018 e 2019, o facto de a criança dormir ocasionalmente em sua casa, enquanto o seu pai ia trabalhar, para a submeter à prática de relações sexuais.

Em finais do ano passado o outro detido aproximou-se da menina e simulou uma relação de amizade visando abusar dela, o que aconteceu.

Os detidos foram ouvidos em primeiro interrogatório judicial e ficaram ambos em prisão preventiva.