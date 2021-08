Judiciária deteve dois homens que mataram e roubaram idoso em Faro

RP Hoje às 11:54, atualizado às 13:17 Facebook

Dois homens, suspeitos da morte de um idoso, em Faro, foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ) do Sul. Heliodoro Viegas, de 79 anos, foi violentamente agredido e roubado dentro de casa. O roubo terá sido o motivo do crime.

O corpo foi encontrado a 4 de julho. O irmão da vítima chamou as autoridades depois de alertado por vizinhos, que estranharam ver as luzes de casa acesas de manhã e um vidro partido. Heliodoro estava caído em casa, na Quinta da Jardina, nos arredores de Faro, sem sinais vitais e com marcas de agressões.

Segundo apurou o JN, os suspeitos terão partido um vidro para aceder à habitação onde o idoso morava sozinho. O objetivo seria roubar uma pia artesanal, de elevado valor comercial. Acabaram por levar dinheiro e vários objetos em ouro. No local foi encontrado um pau que terá sido utilizado para agredir Heliodoro.

A investigação dos inspetores da Diretoria do Sul da PJ permitiu identificar dois homens, de 22 e 29 anos, desempregados, residentes num acampamento, em Faro. Foram ambos detidos esta sexta-feira e irão ser presentes a tribunal para aplicação das medidas de coação.