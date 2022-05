Judiciária deteve suspeitos de assassinarem jovem à facada em Lisboa

Reis Pinto Hoje às 11:08 Facebook

Dois homens foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ), suspeitos de terem morto à facada, no dia 24 de dezembro de 2021, um jovem, com 16 anos. O crime aconteceu no exterior de uma discoteca em Lisboa.

Em comunicado, PJ refere que foram realizadas 12 buscas domiciliárias e identificados todos os intervenientes" nos confrontos físicos ocorridos na madrugada do dia 24 de dezembro de 2021, nas imediações do estabelecimento de diversão noturna "Barrio Latino", na zona de Santos, em Lisboa" e dos quais resultou a morte de um jovem, com 16 anos.

Após o encerramento do estabelecimento a vítima e um grupo de jovens, com idades compreendidas entre os 18 e os 20 anos, confrontaram-se no exterior da discoteca.

"Resultante destes confrontos, a vítima foi agredida fisicamente e atingida com um golpe de arma branca que lhe veio a provocar a morte", refere a PJ.

Na sequência das diligências efetuadas, e que permitiram a identificação dos diversos intervenientes nos confrontos físicos, foi possível deter, fora de flagrante delito, dois suspeitos "fortemente indiciados pela prática dos crimes de homicídio qualificado e ofensa à integridade física qualificada".

"No desenvolvimento da investigação realizada e no alcance dos resultados agora obtidos, a Polícia Judiciária contou com a prestimosa colaboração da Divisão de Loures da PSP", sublinhou a Judiciária.

Os detidos deverão ser ouvidos, esta quinta-feira, em primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, para aplicação das medidas de coação adequadas.