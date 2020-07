Judiciária faz buscas na Associação Comercial de Barcelos

Luís Moreira Hoje às 16:58 Facebook

Uma equipa de inspetores da PJ/Braga encontra-se desde esta manhã a fazer buscas na sede e nos centros de formação, de Barcelos e de Esposende, da ACIB- Associação Comercial e Industrial de Barcelos no âmbito de um inquérito sobre um suposto desvio de fundos comunitários.

A operação envolveu, ainda, três buscas domiciliárias.

Na origem da investigação estão "denúncias anónimas" de alegadas irregularidades com fundos comunitários destinados à formação profissional. Que envolveriam algumas centenas de milhares de euros, supostamente desencaminhados, bem como despesas fictícias.

O diretor-geral da ACIB, João Albuquerque, que tem negado os crimes de que é suspeito, está a acompanhar as diligências policiais.

Fonte policial disse ao JN que, no final da operação, será emitido um comunicado oficial com mais detalhes sobre o inquérito, a cargo do DIAP (Direção de Investigação e Ação Penal) de Braga.