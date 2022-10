Juiz Carlos Alexandre candidata-se para a Relação

O juiz de instrução criminal Carlos Alexandre candidatou-se a desembargador num Tribunal da Relação, deixando assim o Tribunal Central de Instrução Criminal, onde assumiu durante cerca de 20 anos os casos mais mediáticos.

Até agora, o magistrado conhecido de todos os portugueses sempre recusou ser promovido, mas decidiu apresentar-se ao concurso de acesso aos Tribunais da Relação e poderá tornar-se juiz desembargador no próximo ano.

O Ticão, onde trabalhou duas décadas, dividindo, nos últimos anos, os processos com Ivo Rosa, foi alvo de uma remodelação funcional. Passou a ter sete magistrados em vez de dois e "fundiu-se" com o Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa.

No currículo, Carlos Alexandre, atualmente com 61 anos, tem a Operação Marquês, com a detenção do ex-primeiro ministro José Sócrates, assim como a Operação Furacão, o caso dos Vistos Gold e o Banco Espírito Santo.