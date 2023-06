Juiz Carlos Alexandre colocado no Tribunal da Relação de Lisboa

O juiz de instrução Carlos Alexandre, responsável por alguns dos processos mais complexos e mediáticos do país, vai assumir funções no Tribunal da Relação de Lisboa já a partir de setembro. A colocação foi conhecida esta segunda-feira através do site do Conselho Superior da Magistratura.

O juiz tinha-se candidatado a desembargador num Tribunal da Relação, deixando assim o Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, onde, no antigo "Ticão", assumiu durante cerca de 20 anos alguns dos casos mais mediáticos. Entrou na sua primeira opção: a Relação de Lisboa.

No currículo, Carlos Alexandre, atualmente com 62 anos, tem a Operação Marquês, com a detenção do ex-primeiro ministro José Sócrates, assim como a Operação Furacão, o caso dos Vistos Gold e o Banco Espírito Santo.