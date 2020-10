Juiz Carlos Alexandre livra um Hells Angels de julgamento

Alexandre Panda Hoje às 15:50 Facebook

O juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), Carlos Alexandre, decidiu mandar os mais de 80 arguidos do caso dos Hells Angels para julgamento. Apenas um se livrou das acusações, mas irá responder num processo à parte por consumo de droga.

De acordo com o despacho de Carlos Alexandre, a que o JN teve acesso, apenas o arguido António Costela que pertencerá ao grupo de motard do Canadá e foi detido no Algarve na posse de uma pequena quantidade de droga se livrou de ser julgado com os restantes arguidos.

O grupo dos Hells Angels irá responder por crimes de associação criminosa, homicídio qualificado, na forma tentada, ofensa à integridade física qualificada, extorsão qualificada, dano qualificado com violência, roubo, tráfico de estupefacientes, detenção de armas e munições proibidas, bem como consumo de estupefacientes.

O grupo foi desfeito pela Unidade Nacional de Contraterrorismo (UNCT) da Polícia Judiciária em duas fase, em julho de 2018 e maio de 2019.

Muitos ficaram em prisão preventiva, mas todos acabaram por sair em liberdade, eno final do ano passado, quando os prazos máximos da medida de coação privativa da liberdade iram ser ultrapassados.