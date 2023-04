Juiz Carlos Alexandre promovido aos Tribunais da Relação

JN/Agências Hoje às 18:10 Facebook

O juiz Carlos Alexandre foi graduado como desembargador e vai trocar no próximo verão o Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) pelos Tribunais da Relação, segundo a classificação divulgada esta terça-feira pelo Conselho Superior da Magistratura (CSM).

O plenário do órgão de gestão e disciplina dos juízes aprovou o parecer do júri do concurso de acesso aos Tribunais da Relação, com o magistrado de 62 anos a ficar classificado em terceiro lugar entre os 116 nomes.

O número limite de vagas a ocupar nos Tribunais da Relação é de 60 e a mudança torna-se efetiva no próximo movimento de magistrados, em setembro.

A candidatura de Carlos Alexandre foi submetida em outubro de 2022, após quase 20 anos como juiz de instrução no tribunal também conhecido por "Ticão".

Carlos Alexandre é, segundo a lista de antiguidade dos magistrados judiciais atualizada no final de 2022, o quarto mais antigo na categoria de juiz de direito, com mais de 37 anos de serviço.

Pelas mãos do magistrado passaram alguns dos processos mais mediáticos da história recente da justiça portuguesa, nomeadamente, Operação Marquês, Face Oculta, BES/GES, Caso EDP, Monte Branco ou Operação Furacão, entre outros.