Juiz de Braga quer voltar a prender ladrão com pena suspensa

Um assaltante condenado a pena suspensa por 12 assaltos em Barcelos, Braga e Famalicão é alvo de um mandado de detenção emitido pelo Tribunal de Braga, depois de não ter cumprido o regime de prova imposto pelo tribunal e ter faltado a uma convocatória para explicar porque não o fizera. Arisca ter de cumprir os cinco anos de cadeia a que foi condenado.

Vítor Hugo Costa, de 25 anos, de Barcelos, atualmente com morada no Centro de Acolhimento da Cruz Vermelha, em Braga, ficou obrigado ao chamado regime de prova, sob supervisão do Instituto de Reinserção Social, o qual incluía tratamento à toxicodependência e entrevistas com um técnico. Mas não só não cumpriu, como foi apanhado pela GNR de Barcelos, após ter furtado um veículo.

Por isso, o Tribunal de Braga convocou-o para reanalisar a medida de suspensão da pena, mas o arguido não apareceu, o que levou o juiz a emitir mandados de detenção.