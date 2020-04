Juiz de Rui Pinto esconde fotos como adepto do Benfica

Alexandre Panda Hoje às 09:51 Facebook

Paulo Registo tornou oculta página no Facebook com imagens no Estádio da Luz e comentários sobre arbitragem.

O magistrado Paulo Registo, indicado para presidir ao coletivo de juízes do julgamento de Rui Pinto, é confesso adepto benfiquista. A prova estava disponível na sua página pessoal na rede social Facebook, onde eram visíveis fotos com amigos no Estádio da Luz e com cachecóis do clube encarnado. Eram porque, após ter rebentado a polémica sobre a sua preferência clubística, foram ocultadas as fotos ao público naquela rede social.

A polémica foi levantada anteontem por Pedro Bragança, comentador do Porto Canal que acompanhou Francisco J. Marques nos programas de revelação dos e-mails do Benfica. No Twitter, o adepto portista revela que o coletivo de juízes em que está Paulo Registo também vai julgar o caso e-Toupeira. Em tom irónico, fala em "extraordinária coincidência" pelo sorteio ter atribuído estes dois processos a um "juiz especial".