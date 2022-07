Juiz e município dão segunda oportunidade a cão que matou o dono

Maria Anabela Silva Hoje às 09:45 Facebook

Eutanásia era o destino que a lei apontava como provável para o rafeiro alentejano responsável por ataque mortal em Porto de Mós. Mas voluntários do canil municipal, União Zoófila e PAN intercederam e salvaram Tóbi.

A lei prevê que o cão que provoque "ofensas graves à integridade física" de uma pessoa seja "eutanasiado", depois de se ponderar "o caráter agressivo do animal". Tóbi é um rafeiro alentejano que matou o dono em setembro do ano passado, numa aldeia de Porto de Mós, e o seu abate parecia uma inevitabilidade, mas o tribunal local, em concertação com o veterinário municipal e a União Zoófila, acaba de conceder uma segunda oportunidade a este cão de grande porte.

Dar um final de vida digno a Tóbi, que tem dez anos, é o objetivo perseguido pela Câmara de Porto de Mós e União Zoófila, em conjugação de esforços com voluntários do Centro de Recolha Oficial (CRO) de Animais de Companhia do Município e o PAN. Pelo meio, houve a intervenção crucial do Tribunal de Porto de Mós, que passou a decisão de eutanasiar ou não o animal para o veterinário municipal. Este, depois de um parecer emitido por técnicos da União Zoófila, optou pela reabilitação do animal.