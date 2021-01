Juiz excluído quer impugnar nomeação de procurador europeu

Roberto Bessa Moreira Hoje às 20:30 Facebook

Ex-presidente do Tribunal Judicial da Comarca do Porto avançou com duas ações no Tribunal Administrativo e Fiscal. José António Cunha garante que era o único candidato que cumpria todos os critérios do regulamento e desmente ministra da Justiça

O juiz desembargador excluído pelo Governo do concurso para procurador europeu avançou com uma ação judicial para impugnar o processo que levou à polémica nomeação do procurador José Guerra. José António Cunha, que presidiu até ao final do ano passado à Comarca do Porto, alega que era o único dos quatro candidatos que reunia todas as condições definidas no regulamento do Conselho da União Europeia (UE) e que, por isso mesmo, a sua candidatura foi aprovada por um júri do Conselho Superior da Magistratura presidido por Mário Belo Morgado, atual secretário de Estado da Justiça.