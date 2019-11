Juiz português lidera associação europeia

Hoje às 19:17 Facebook

Filipe César Marques foi reeleito na liderança dos Magistrados Europeus para a Democracia e as Liberdades. Instituição integra 18 mil magistrados.

O juiz Filipe César Marques foi reeleito presidente dos Magistrados Europeus para a Democracia e as Liberdades (MEDEL) por mais dois anos, numa votação que decorreu em Santiago de Compostela, Espanha. O magistrado, que já era a figura máxima da MEDEL, irá cumprir o último mandato na liderança da organização que reúne 23 associações de juízes e procuradores de 16 estados europeus, num total de cerca de 18 mil magistrados. Entre várias associações, a MEDEL integra a Associação Sindical dos Juízes Portugueses e o Sindicato Magistrados do Ministério Público.

"A MEDEL é a única associação internacional de magistrados que agrupa magistrados judiciais e magistrados do Ministério Público. Dois anos após a sua criação em Estrasburgo [França], a MEDEL adquiriu personalidade jurídica", indica a organização. No mesmo comunicado, os responsáveis acrescentam que o juiz português foi eleito numa votação concretizada em Santiago de Compostela, norte de Espanha, no âmbito da realização da assembleia-geral do Conselho de Administração da MEDEL.