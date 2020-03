Juiz presidente do Porto e Ordem apelam ao adiamento de diligências judiciais

Hoje às 13:13 Facebook

O juiz presidente da Comarca do Porto e o presidente do Conselho Regional do Porto da Ordem dos Advogados pedem o "adiamento de todas as diligências, com exceção das que tiverem caráter urgente".

Num comunicado conjunto, os dois responsáveis "apelam a todos os Senhores Juízes de Direito e a todos os Senhores Advogados no sentido de, por acordo, providenciarem pelo adiamento de todas as diligências, com exceção das que tiverem caráter urgente".

Para agilizar o referido acordo, o juiz presidente José António Rodrigues da Cunha e o presidente do Conselho Regional, Paulo Pimenta, "sugerem que os Senhores Advogados subscrevam peças conjuntas requerendo o adiamento das diligências e os Senhores Juízes de Direito profiram despacho de deferimento".

Rodrigues da Cunha e Paulo Pimenta realçam "a situação de emergência de saúde pública, no âmbito da epidemia Covid-19", que não é ainda seguro que o risco de contágio venha a diminuir nos próximos dias e que "os tribunais são locais onde se movimentam pessoas em elevado número, provenientes das mais diversas zonas, o que potencia e aumenta a hipótese de contágio".

Dado que o regime do "justo impedimento", quanto aos advogados, e o regime da "justificação da falta", quanto às demais pessoas convocadas para comparecer em juízo, "não são de molde a evitar dúvidas e incertezas sobre o entendimento de cada concreto Juiz de Direito, e enquanto não houver uma medida legislativa apta a resolver esta premente situação", os signatários fazem, então, o apelo ao referido acordo que possibilite o adiamento das diligências.