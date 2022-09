Juiz recusa libertar pai e marido de ex-Big Brother presos

Pai de Edmar e marido de Sónia Jesus vão continuar em prisão preventiva por tráfico de droga em Mirandela.

Foram recusados pelo juiz de instrução os pedidos de alteração da medida de coação de prisão preventiva para outra mais leve aplicada a quatro dos seis detidos numa operação da GNR que, em junho, desmantelou uma rede de tráfico de drogas que operava a partir de Mirandela. Com esta decisão, Amílcar Teixeira, pai de Edmar, antigo concorrente do Big Brother, Vítor Soares, marido de Sónia Jesus, que participou na mesma edição do reality show, bem como uma técnica superior da câmara de Mirandela e o seu marido, vão continuar presos.