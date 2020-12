Juíza do Face Oculta ordena prisão para pai e filho Penedos

Alexandre Panda e Nelson Morais Hoje às 07:16 Facebook

Magistrada também emitiu mandado de detenção para Domingos Paiva Nunes, antigo administrador da EDP.

O Tribunal de Aveiro já emitiu mandados para que a GNR conduza à cadeia, para cumprimento das respetivas penas, os arguidos do processo Face Oculta José Penedos e Paulo Penedos, pai e filho, bem como Domingos Paiva Nunes. Estes três ainda têm recursos a aguardar decisão do Tribunal Constitucional, mas, na última sexta-feira, a juíza titular do processo em primeira instância, Isabel Ferreira de Castro, decidiu que o efeito devolutivo de tais recursos não impede a execução das penas de prisão a que os arguidos foram condenados.

Se nada de surpreendente ocorrer entretanto no processo, o ex-presidente da REN e antigo secretário de Estado da Energia José Penedos, o advogado Paulo Penedos e o ex-administrador da EDP Imobiliária Domingos Paiva Nunes poderão ser conduzidos a estabelecimento prisional a qualquer momento, sendo que a tolerância de ponto de hoje e o feriado de amanhã poderão adiar a decisão para quarta-feira.