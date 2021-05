Juíza do TIC rejeita tese que arquivou caso Selminho no tribunal administrativo

Tiago Rodrigues Alves Hoje às 08:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Magistrada que mandou Rui Moreira para julgamento não crê que autarca tenha sido traído por desatenção. Novas provas sustentaram decisão diferente.

O Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto decidiu na terça-feira que Rui Moreira vai ser julgado pelo crime de prevaricação. Em 2017, no mesmo caso, o Ministério Público do Tribunal Administrativo e Fiscal (MP/TAF) do Porto não encontrara matéria para intentar um processo.

Face ao processo-crime, a defesa do autarca reclamou que ninguém pode ser julgado mais do que uma vez pelos mesmos factos. Mas a juíza do TIC, ao pronunciar Moreira, rejeitou a contestação e, de caminho, pôs em causa o entendimento que ditara o arquivamento da ação administrativa.