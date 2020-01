Juíza e procuradora agredidas no Tribunal de Família e Menores em Matosinhos

JN Hoje às 16:30 Facebook

Uma juíza e uma procuradora do Ministério Público foram agredidas na manhã desta quarta-feira, no Tribunal de Família e Menores de Matosinhos. Terá sido uma mãe a molestar as duas magistradas no gabinete da juíza.

As agressões terão ocorrido durante uma audiência de regulação de poder paternal, em que a mulher se exaltou contra a juíza e magistrada do Ministério Público.

Depois de ter agredido as duas vítimas, a mulher levantou-se e tentou sair do Tribunal de Matosinhos, mas foi barrada pelo pessoal da segurança.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, a procuradora tinha conseguido avisar os seguranças para travar a fuga a saída da mulher e acabou por lhe dar voz de detenção.

A mulher, com cerca de 40 anos, foi detida e conduzida para as celas do Tribunal de Matosinhos.

A juíza e a procuradora tiveram de receber assistência médica.