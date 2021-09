Juíza emite mandados de captura para João Rendeiro

JN Hoje às 15:55 Facebook

A juíza do processo em que João Redeiro foi condenado a dez anos de cadeia mandou emitir mandados de captura internacional, com caráter de urgência, que visam a prisão preventiva do ex-presidente do Banco Privado Português (BPP), apurou o JN.

O despacho está, neste momento, a ser formalizado para seguir para várias polícias, nomeadamente a PJ, PSP, Europol e Interpol. O JN sabe que, pelo menos as polícias internacionais ainda não receberam o mandado.

O pedido de captura reporta-se ao processo em que Rendeiro foi condenado a dez anos de prisão, em maio deste ano por crimes de fraude fiscal qualificada, abuso de confiança e branqueamento de capitais. O coletivo de juízes deu como provado que João Rendeiro se apropriou de 13 613 258 euros, Salvador Fezas Vital de 7 770 602, Paulo Guichard de 7 703 591 e Fernando Lima de 2 193 167. Estes dois arguidos também foram condenados.

O dinheiro terá sido desviado através do pagamento, a si próprios, de prémios e despesas pessoais à revelia dos acionistas do BPP e de operações financeiras e cambiais envolvendo sociedades offshore.

O processo ainda está em recurso, mas, depois de saber que Rendeiro estava em fuga, a juíza decidiu alterar as medidas de coação e emitir o mandado internacional de detenção.

João Rendeiro foi esta terça-feira condenado a três anos e seis meses de prisão efetiva por ter burlado um embaixador que, em 2008, investiu, ao engano, 250 mil euros em obrigações de caixa subordinadas daquela instituição. É já a sua terceira condenação por atos no banco, dissolvido em 2010.

Paulo Guichard e Salvador Fezas Vital, outros ex-administradores do BPP, foram punidos pelo mesmo motivo com, respetivamente, três anos e dois anos e meio de cadeia efetiva. Todas as penas poderiam ter sido, por serem inferiores a cinco anos, suspensas na sua execução, mas o Tribunal Central Criminal de Lisboa optou por não o fazer.

O ex-presidente do Banco Privado Português viajou para Londres este verão e, de lá, partiu para fora da Europa, não tendo intenção de regressar a Portugal.