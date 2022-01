Juízes consideram legal gerir alterne e arrendar quartos para prostituição

O Tribunal de Penafiel absolveu um casal que foi acusado pelo Ministério Público (MP) do crime de lenocínio simples por gerir uma casa de alterne com quartos à disposição para a prática da prostituição.

​​​​ Eram divisões registadas como alojamento local (AL), na Lixa, Felgueiras, e as mulheres que levavam os clientes do bar para os quartos limitavam-se a pagar uma renda diária ao casal para usufruir das instalações. Os juízes entenderam que o casal até facilitava a prostituição mas não lucrava diretamente com os serviços sexuais, afastando assim a exploração das trabalhadoras do sexo. A decisão é inédita em Portugal.

"Quem, profissionalmente ou com intenção lucrativa, fomentar, favorecer ou facilitar o exercício por outra pessoa de prostituição é punido com pena de prisão de seis meses a cinco anos". É o que diz a letra da lei e para um coletivo de juízes do Tribunal de Penafiel o artigo 169.º do Código Penal, que pune o crime de lenocínio simples, não se aplica quando se alugam quartos a mulheres que lá se prostituem e que conheceram os clientes num bar de alterne, situado no mesmo edifício, e gerido pelas mesmas pessoas. No cerne da questão está o facto de os gerentes não ganharem dinheiro com os atos sexuais, mas apenas com o aluguer dos quartos e com a venda de bebidas no bar.