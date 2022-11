Juízes e procuradores vigiaram jogos de risco

Projeto piloto contra a violência no desporto leva elementos da PSP e PGR a avaliar "in loco" o comportamento dos adeptos. Esta época, foram alvo de observação desafios em Lisboa e Porto.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) prevê avaliar "nos próximos meses" o projeto piloto sobre violência no desporto implementado na comarca de Braga e que tem tirado dezenas de adeptos violentos dos estádios de futebol. Esta iniciativa da PGR e da PSP leva procuradores do Ministério Público e juízes aos recintos desportivos para observarem "in loco" o comportamento dos adeptos, a fim de serem instaurados processos. Este ano, pela primeira vez, juízes e procuradores foram vigiar jogos de alto risco realizados em Lisboa e no Porto.

A PGR não especifica os encontros em que a vigilância aconteceu, mas revela ao JN que "no decurso do corrente ano houve já jogos de futebol de risco elevado, realizados nas comarcas de Lisboa e do Porto, que foram acompanhados por magistrados". Este foi o primeiro passo para o alargamento do projeto contra a violência no desporto a todo o país. Os próximos passos só serão dados quando a avaliação do projeto piloto da comarca de Braga acontecer, o que está para breve.